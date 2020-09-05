شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تسجيل 3 حالات شفاء من كورونا في حضرموت ولا إصابات أو وفيات في المناطق المحررة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة فيروس كورونا، اليوم السبت، تسجيل ثلاث حالات شفاء من الفيروس، جميعها من حضرموت .



وأكدت اللجنة في تغريدة على حسابها بتويتر، أنه لم تسجل أي إصابات جديدة أو حالات وفاة اليوم .

وبذلك يصبح إجمالي الحالات المؤكدة (1983) منها (572) وفاة و(1197) شفاء.

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