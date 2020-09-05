مركز الملك سلمان يواصل تنفيذ مشروع المياه والإصحاح البيئي بمحافظتي الحديدة وحجة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 5 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ،تنفيذ مشروع المياه والإصحاح البيئي للمحافظة على حياة الأسر بمحافظتي الحديدة وحجة.



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وجرى خلال الفترة من 1 حتى 31 أغسطس 2020م ،ضخ 1,271,000 لتر مياه صحية للخزانات، وضخ 1,829,000 لتر مياه الاستخدام للخزانات، إضافة إلى نقل المخلفات ومياه الصرف الصحي من المخيمات إلى أماكن التخلص منها، والصيانة المستمرة للخزانات والحمامات، وتنفيذ حملات الرش لمكافحة نواقل الأمراض بمديرية الخوخة محافظة الحديدة.

كما جرى خلال الفترة من 1 إلى 31 أغسطس 2020م، ضخ 1,617,609 لتر من مياه الاستخدام للخزانات، وضخ 1,078,400 لتر من المياه الصحية للخزانات، استفاد منها 6,320 فردًا بمديريات ميدي وعبس وحيران وحرض بمحافظة حجة.