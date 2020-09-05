تدشين دورة استمرارية مشروع دعم الأعمال للقطاع الخاص النسوي بعدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 5 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

دشنت وكالة تنمية المنشآت الصغيرة والاصغر (SMEPS) التابعة للصندوق الاجتماعي للتنمية، اليوم بعدن، دورة استمرارية الاعمال(BCM) ضمن مشروع دعم استمرارية الأعمال للقطاع الخاص النسوي في اليمن ( المرحلة الثانية ) بالتعاون مع مركز أبديت للتدريب والاستشارات.



وتهدف الدورة التي تستهدف 36 منشأة نسوية في عدن على مدى خمسة ايام، إلى الإلمام بمفاهيم وأدوات إدارة استمرارية الأعمال وفوائدها للمنشأة، وتحديد المخاطر التي تهدد المنشأة، وكيفية تصميم وتطوير خطة الاستمرارية، ومعرفة تحديد الاستراتيجية وتصميم خطط الاستمرارية للأعمال الخاصة .

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وأكد مدير مكتب الصناعة والتجارة بعدن المهندس محمد عبادي، أهمية هذا المشروع الذي سيساهم في إعادة عجلة التنمية الاقتصادية في عدن في ظل الأوضاع الصعبة التي تمر بها البلاد..مشيراً الى انه سيتم خلال المرحلة القادمة افتتاح المنطقة الصناعية للمشاريع الصغيرة والتي تشمل صناعة الأغذية ومشروع الغزل والنسيج والمواد الكهربائية وصناعة الألمنيوم..موضحاً ان الوزارة اصدرت قوانين جديدة تمثلت في إعطاء تراخيص للمرأة شبه مجانية تساهم في تسهيل عمل مشاريع خاصة لهن .

من جانبه استعرض ضابط المشروع في محافظتي عدن وتعز ناصر عطروس، اهمية المشروع الذي يستمر عام ويهدف الى تعزيز صمود واستمرارية منشآت القطاع الخاص النسوي وبناء قدراتها في مختلف المجالات..مشيراً الى انه سيتم خلال هذه المرحلة تدريب 434 منشأة على منهجية إدارة استمرارية الاعمال و تقديم دعم ومنح لعدد 285 منشأة تتمثل في شراء اصول ومستلزمات تساهم في تطوير المشروع الذي يستهدف خمس محافظات يمنية ( عدن، تعز، حضرموت، صنعاء، أب ) في قطاعات الصحة والزراعة والصناعات الغذائية والقطاع السمكي.

ولفت الى ان المرحلة الاولى من المشروع 2017 - 2018 استهدفت 507 منشأة تم تقديم منح لعدد 333 منشأة على مستوى المحافظات المستهدفة .