الوزير لملس :غداً الأحد بدء العام الدراسي الجديد 2020-2021م لطلاب وطالبات الثانوية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 5 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

قال وزير التربية والتعليم في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عبدالله لملس " إن غداً الاحد الموافق 6 سبتمبر بدء العام الدراسي الجديد 2020-2021م لطلاب وطالبات الثانوية العامة وذلك بعد موافقة اللجنة العليا للطوارئ على أن يبدأ العام الدراسي لطلاب التعليم الأساسي بتاريخ 4 أكتوبر القادم".



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وأضاف الوزير لملس في تصريحات صحفية" جاء هذا الفصل بين التعليم الثانوي والأساسي بغرض تأمين وتطهير وتعقيم المدارس بهدف تحقيق مبدأ التباعد الاجتماعي أثناء الدراسة بهدف تفادي انتشار فيروس كورونا المستجد بين أوساط الطلاب والطالبات".

واشار الى ان الوزارة اتخذت جملة من الإجراءات لتجاوز التحديات والصعوبات التي تواجه بداية العام الدراسي الجديد..لافتاً الى ان الوزارة أصدرت التقويم الدراسي للعام الدراسي مع آليات تنظيم الدراسة لتحقيق التباعد الاجتماعي ونسقت مع وزارة التعليم العالى ورؤساء الجامعات بهدف إشراك طلاب السنة الرابعة في كليات التربية بالقيام بالتدريس بهدف التطبيق العملي وسد عجز ونقص المعلمين.

ودعا وزير التربية والتعليم ،السلطات المحلية ومجالس الآباء والأمهات ونقابات المعلمين والمواطنين ،الى الوقوف جنباً الى جنب واعتبار التعليم مسؤولية مشتركة للجميع وإدراك حجم المخاطر والصعوبات التي تواجه هذا العام الدراسي.