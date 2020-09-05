اللجنة الامنية بتعز تناقش عدد من القضايا والمستجدات العسكرية والأمنية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 5 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

عقد اللجنة الامنية بمحافظة تعز ،اليوم السبت، اجتماعاً استثنائياً برئاسة نائب رئيس اللجنة قائد محور تعز اللواء خالد فاضل ووكيل المحافظة الدكتور عبد القوي المخلافي لمناقشة عدد من القضايا والمستجدات العسكرية والأمنية بالمحافظة.



وأقرت اللجنة الامنية ،بحضور عدد من القيادات الامنية والعسكرية ، تشكيل لجنة من المحور وإدارة الشرطة والنيابة والقضاء وعضوية وكيل المحافظة لشئون الدفاع والامن اللواء عبد الكريم الصبري لتسليم المنازل لأصحابها في مختلف المناطق وتقييم وضعية المنازل القريبة من خطوط التماس والاتفاق بشأنها مع الملاك وفق إجراءات تضمن تسليمها لاحقا.

Advertisements

وتضمنت القرارات إعداد خطة للانتشار الامني وتنسيق الاداء بين الوحدات العسكرية والاجهزة الامنية بما يكفل تأمين المناطق والمديريات المحررة وتوحيد الصف بعيدا عن إثارة النعرات المناطقية والحزبية وزرع الخلافات بين أبناء المحافظة بحيث تعمل الخطة على تعزيز الجوانب الامنية ومواجهة التحديات والمخاطر التي تتربص بالمدينة مع مراعاة المتغيرات بما يضمن ضبط كافة المطلوبين أمنيا وتقديمهم للعدالة واستمرار الحملات الامنية لضبط المعتدين على المنشآت العامة والخاصة وحماية المواطنين عبر العديد من الاجراءات التي تضمنتها الخطة الجديدة.

كما تضمنت الخطة، إيقاف عملية نهب الاراضي وعقارات الدولة والاملاك الخاصة والحد من المظاهر المسلحة داخل المدينة ومنع التجوال بالأسلحة وإزالة جميع النقاط المخالفة على الطرقات ونقاط الجبايات وتنظيم حركة الاطقم العسكرية والامنية ضمن غرفة عمليات مشتركة لحماية المدينة بشكل كامل بالإضافة الى استمرار رفع الجاهزية القتالية لأبطال الجيش الوطني في الجبهات.

وعقب الاجتماع ،قام وكيل المحافظة الدكتور عبد القوي المخلافي وقائد محور تعز اللواء خالد فاضل وعدد من أعضاء اللجنة الأمنية بزيارة المنازل القريبة من خطوط التماس في جبهة الدفاع الجوي شمال وغرب المدينة وتقييم أوضاعها لتدشين عمل اللجنة الخاصة بتقييم وتسليم المنازل لأصحابها.