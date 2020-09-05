الوزير باسلامة يترأس اجتماعاً موسعاً لمناقشة أوضاع التعليم العالي للعام 2020 - 2021

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 5 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

عقد في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، اجتماعاً موسعاً لمجلس وزارة التعليم العالي والبحث العلمي برئاسة الوزير الدكتور حسين باسلامة، لمناقشة عدد من القضايا المتعلقة بتطوير التعليم العالي للعام الحالي 2020 - 2021.



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وتطرق الاجتماع بحضور نائب الوزير الدكتور خالد الوصابي ، ووكيل الوزارة الدكتور علي عرجاش ووكلاء قطاع الشؤون التعليمية الدكتور خالد باسليم وقطاع البعثات الدكتور مازن الجفري ، ماتم انجازه من خطة الإبتعاد لمنح التبادل الثقافي المقدمة من عدد من الدول الشقيقة والصديقة للعام الجامعي 2020-2021 ، وكيفية التحضير لانعقاد ورشة عمل بتاريخ ١٩ سبتمبر الجاري، و اللقاء التشاوري الرابع لرؤساء الجامعات الحكومية والأهلية بتاريخ ٩ سبتمبر الجاري عبر تطبيق (zoom) .

وأكد الوزير باسلامة ، أهتمام القيادة السياسية ممثلة بفخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس الوزراء، بقضايا التعليم العالي وتطويره حسب المعايير الحديثة.. مشدداً على أهمية وضع الحلول المناسبة وتنفيذها لتذليل الصعوبات التي تواجه العملية التعليمية في الجامعات اليمنية للعام الجامعي 2020 - 2021 تحسباً من انتشار فيروس كورونا المستجد .

واستعرض الاجتماع ، تقارير حول كيفية توزيع الطلاب من اوائل الجمهورية في المنح التبادل الثقافي المقدمة من عدد من الدول وفق حصص مبنية على عدد السكان في المحافظة و عدد المتقدمين عبر النظام الالكتروني للوزارة.