شكرا لقرائتكم خبر عن انهيار صفوف الحوثيين وسط تقدم عسكري للجيش والقبائل شرق الجوف والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - أحرزت قوات الجيش ورجال القبائل، اليوم السبت، تقدما عسكريا واسعا رافقه انهيار صفوف المليشيا الحوثية في عدد من جبهات القتال شرقي مركز محافظة الجوف.
وقال مصدر ميداني إن الجيش ورجال القبائل تمكنوا صباح اليوم من تطهير مناطق عرفان وقرن الكدادي ومختم الحبيل وقرون الهناديه
وفي محور العلم، أكد المصدر تطهير جبال الصبايغ وصولا إلى الالتحام مع قوات محور جبهة غربي الريان بعد السيطرة على جبل عرفان والصبايغ..
قد يهمك ايضاُ
لمتابعتنا على تيليجرام
https://t.me/yemen2saed
وأضاف أن مواقع المليشيا الحوثي تساقطت واحدة بعد الأخرى وسط انهيار تام لجبهة الحوثيين وخسائر كبيرة في صفوفها.
كانت هذه تفاصيل خبر انهيار صفوف الحوثيين وسط تقدم عسكري للجيش والقبائل شرق الجوف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.