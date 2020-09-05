شكرا لقرائتكم خبر عن انهيار صفوف الحوثيين وسط تقدم عسكري للجيش والقبائل شرق الجوف والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أحرزت قوات الجيش ورجال القبائل، اليوم السبت، تقدما عسكريا واسعا رافقه انهيار صفوف المليشيا الحوثية في عدد من جبهات القتال شرقي مركز محافظة الجوف.



وقال مصدر ميداني إن الجيش ورجال القبائل تمكنوا صباح اليوم من تطهير مناطق عرفان وقرن الكدادي ومختم الحبيل وقرون الهناديه





وفي محور العلم، أكد المصدر تطهير جبال الصبايغ وصولا إلى الالتحام مع قوات محور جبهة غربي الريان بعد السيطرة على جبل عرفان والصبايغ..

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وأضاف أن مواقع المليشيا الحوثي تساقطت واحدة بعد الأخرى وسط انهيار تام لجبهة الحوثيين وخسائر كبيرة في صفوفها.

