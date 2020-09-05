شكرا لقرائتكم خبر عن توجيه دعوة هامة من صنعاء لجميع المواطنين.. وهذا ما سيحدث يوم الإثنين في الساعة 8 مساءً (تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - دعت وزارة الإعلام اليمنية في صنعاء، جميع المواطنين للمشاركة في حملة التغريدات الواسعة على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”، مواكبةً لانتصارات الجيش واللجان الشعبية على تنظيمي داعش والقاعدة وتطهير أوكارهما في منطقتي قيفة ويكلا بمحافظة البيضاء. . قد يهمك ايضاُ Advertisements لمتابعتنا على تيليجرام https://t.me/yemen2saed وقالت الوزارة في بيان صادر عنها، إن المشاركة في حملة التغريدات الواسعة تهدف لإبراز تلك الإنتصارات، وفضح دعم ومساندة تحالف العدوان الأمريكي السعودي لهذه التنظيمات الإرهابية وجرائمها بحق الشعب اليمني. وأوضحت الوزارة أن الحملة ستنطلق يوم الإثنين القادم في الساعة الثامنة مساءً على الهاشتاق: #القاعدة_وداعش_صناعة_أمريكية

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