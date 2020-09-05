شكرا لقرائتكم خبر عن معلومات عن مقتل قائد القوات المشتركة لالتحالف في اليمن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حصل يمني برس على معلومات مؤكدة تفيد بمقتل قائد القوات المشتركة لتحالف العدوان السعودي على اليمن فهد بن تركي، بضربة صاروخية للجيش اليمني واللجان الشعبية. وبحسب المعلومات فإن فهد بن تركي آل سعود قتل بضربة صاروخية يمنية مؤخراً على قاعدة عسكرية سعودية في أبها جنوبي المملكة.. قد يهمك ايضاُ Advertisements لمتابعتنا على تيليجرام https://t.me/yemen2saed وتشير إلى أن النظام السعودي لجأ إلى إصدار قرار بإقالة فهد بن تركي من منصبه لتشتيت الإنتباه عن الحادثة، وأن بن تركي مختفي عن الأنظار منذ قرابة الأسبوع قبل صدور القرار.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر معلومات عن مقتل قائد القوات المشتركة لالتحالف في اليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.