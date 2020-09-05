26 غارة على خمس محافظات و58 خرقا في الحديدة

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – محافظات

شن طيران العدوان الأمريكي السعودي ، اليوم السبت، 26 غارة جوية على مأرب والجوف والبيضاء وحجة ونجران.

وأوضح مصدر أمني أن طيران العدوان شن 4 غارات على مديرية مدغل و3 غارات على مديرية صرواح وغارة على مديرية ماهلية وغارة على مديرية مجزر في محافظة مأرب.

وأضاف المصدر أن طيران العدوان شن 7 غارات على مديرية خب والشعف بالجوف و5 غارات على مديرية ولد ربيع و3 غارات على مديرية ناطع في محافظة البيضاء وغارة على منطقة المزرق في مديرية حرض بحجة وغارة على البقع قبالة نجران.

وفي الحديدة أوضح مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط أن قوى العدوان ارتكبت 58 خرقا لاتفاق التهدئة في جبهات الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضاف المصدر أن من بين خروق العدوان استحداث تحصينات قتالية في حيس و13 خرقًا بقصف مدفعي لعدد 68 قذيفة و44 خرقًا بالأعيرة النارية المختلفة.

وقد أصيب مواطن بجروح اليوم في قصف صاروخي سعودي على مديرية رازح الحدودية .