شكرا لمتابعة خبر عن قيادات في الجيش الوطني تنجو من محاولة إغتيال فاشلة بالبيضاء ومصادر تكشف الجهة المنفذه والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفاد مصدر عسكري ، أن قيادات في الجيش الوطني نجت من محاولة اغتيال بعبوة ناسفة ، زرعت على جانب الطريق في مديرية الصومعة بمحافظة البيضاء وسط اليمن.

وأوضحت المصادر ، بأن العبوة الناسفة استهدفت موكب قائد لواء الأماجد العميد صالح الشاجري والعقيد أحمد الدوامني قائد إحدى كتائب اللواء ، بالإضافة لعدد من القيادات العسكرية الميدانية التي كانت ضمن الموكب العسكري لقائد لواء الأماجد .

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وأكدت مصادر مطلعة في الجيش الوطني بمحافظة مأرب أن توجيهات إماراتية سابقة صدرت لقائد عسكري رفيع في القوات اليمنية ، لتصفية عدد من القيادات العسكرية التي تشكل عائقا لتنفيذ المخطط الإماراتي الساعي لتدمير الجيش الوطني وإنهاء قياداته .

ولفتت المصادر إلى أن رئيس هيئة الأركان الفريق صغير بن عزيز وجه فصيل متخصص في العبوات الناسفة باستهداف قيادات عسكرية في محاور القتال جنوب غرب مأرب ولا سيما في تلك الجبهات الأكثر اشتعالا بين الجيش الوطني ومقاتلي الحوثي .

ودعت المصادر الى وقفة جادة لمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم، مؤكدة بانه طفح الكيل وخرجت الامور الى مرحلة الخطر القصوى، مبينا ان الامارات تخترق الجيش الوطني عبر قيادات عليا ويعرف الجميع انحيازها وولائها للامارات.

وحذرت المصادر قيادات الجيش الوطني والقيادات الميدانية بالتكتم على تحركاتهم الميدانية وعدم الثقة في أي قيادات عسكرية في الجيش الوطني لها علاقات ولاء مع الإمارات أو حتى السعودية كونهم باتوا هدفا مشروعا لقوات التحالف لإنفاذ مخططهم الرامي للقضاء على الجيش الوطني والتخلص من قياداته العسكرية مذكرين في الوقت ذاته بالاستهداف المباشر للجيش الوطني من خلال غارات جوية لطيران التحالف .