شكرا لمتابعة خبر عن فلكي يمني : اليمن ستشهد تغير مناخي خلال ٧٢ ساعة القادمة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال الفلكي اليمني ابو ناصر البابكري ، ان الحدث النادر لهذا العام في اليمن ، هو ازدياد عدد تدفق الموجات الشرقية الرطبة الى مناطق اليمن .

حيث من المتوقع خلال ٧٢ ساعة القادمة دخول موجة رطبة الى بلادنا ، قادمة من بحر العرب .

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و تعتبر قوة هذه الموجة من خفيفة الى متوسطة ، لكن من المحتمل ان تسبب في هطول أمطار مابين متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق ، حيث تشير التوقعات ان يتركز الهطول المطري على مناطق متفرقة من غرب المهرة ، حضرموت ،شبوة ، أبين، عدن ، لحج ،البيضاء ،مأرب وعلى بعض المرتفعات الغربية الممتده من صعدة شمالا حتى تعز والضالع مرورا على بعض الهضاب الداخلية .

واضاف البابكري ان اماكن مناطق الهطول قد تتغير مع التحديثات القادمة ، وقد تدخل مناطق جديدة في رقعة توزيع الهطول .

اما بالنسبة لتوقعات هطول الأمطار ليومنا هذا السبت فمن المتوقع بأذن الله تعالى نشوء بعض القطع الركامية الرعدية الماطرة على بعض المناطق الجنوبية الغربية من الهضبة الجنوبية لوادي حضرموت ، وبعض مرتفعات جنوب شبوة ، بشكل متفرق على بعض مرتفعات شرق ووسط أبين ، وشمال شرق لحج ، ومرتفعات شرق ووسط تعز وعلى بعض مرتفعات شرق الحديدة ومن المحتمل كذلك على بعض اجزاء من ريمه والمحويت وعمران . وتشير التوقعات إلى أن اغلب المناطق ستشهد قطع ركامية صغيرة ومتفرقة قد تكون رعدية.