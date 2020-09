شكرا لمتابعة خبر عن فنانة يمنية تثير الجدل بجرأتها غير المعهودة بين جمهورها .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أثارت الفنانة اليمنية أروى ، جدلاً واسعاً بين جمهورها ، بعد نشرها لفيديو وصور ظهرت فيها بطريقة غير لائقة لما اعتاد عليه متابعوها.

ونشرت الفنانة اليمنية أروى ، على حسابها بالانستغرام صور وفيديو لها من داخل حمام السباحة ، وهي ترتدي مايوه وتتراقص على أنغام أغنية أجنبية.

جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:

بعد محاولته الفرار إلى الخارج .. أنباء عن تصفية الأمير فهد بن تركي في احد المنافذ الحدودية للسعودية مع البحرين؟!

قيادات في الشرعية تتوقع سقوط مأرب بيد الحوثيين وتحمل التحالف المسؤولية

شاهد : اكبر قبائل مأرب توقع اتفاق سلام مع الحوثيين وهذه أبرز بنود الاتفاق (وثيقة )

ذئب بشري بالكويت “لم يتمالك شهوته” أمام جمال أمريكية تسير بالشارع.. أوشك على هتك عرضها و”صدفة” أنقذتها

شاهد : اختلاط ورقص “على واحدة ونص” لطالبات الثانوية في الأردن يثير الجدل! (فيديو جرئ وخادش للحياة)

كويتي جاء لمنزل والد طليقته .. طرق الباب ففتحت له وهذا ما فعله بها!

شاهد : السعودية العنود العيسى ترد على حبيبها وعشيقها بتسجيل صوتي .. بعد فضحها ونشر صورها بأوضاع مخلة! (صور وتفاصيل)

شاهد : ظاهرة غريبة ونادرة تجتاح السعودية..والسلطات تطلق تحذير عاجل شديد اللهجة إلى المواطنين والوافدين في المملكة (فيديو)

أحلام تخرج عن صمتها وتعلق على تورط شركة شهيرة تتعامل معها في قضية غسيل الأموال بالكويت

شاهد : ابنة الفنانة هيفاء وهبي تستعرض مفاتنها بفستان شفاف (فيديو)

|| لمتابعة جميع أخبار الخليج 365 عبر " Google news " أولاً بأول لكي لا يفوتك أي جديد

وأظهر الفيديو للفنانة اليمنية وهي داخل حمام سباحة ، مرتدية “مايوه” عاري من الجزء الأعلى، وظهر نصفها الآخر واضحاً في الماء،

وقامت الفنانة اليمنية أروى بنشر صور لها بالمايوه عبر “انستجرام”.

ولم يعتاد اليمنيين على مثل هذه الجرأة من الفنانات اليمنيات حيث استنكر العديد من المتابعين هذا التصرف بتعليقات كثيرة وبخوا فيها الفنانة مذكرين أنها بنت اليمن.

​ View this post on Instagram A post shared by Arwa | اروى (@arwaonline) on Aug 30, 2020 at 11:13am PDT ​