شكرا لمتابعة خبر عن مقاتلات التحالف : تستهدف الجيش الوطني في جبهة العلم بمأرب وأنباء عن وقوع عدد من الشهداء والجرحى والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفادت مصادر محلية بمحافظة مارب ، عن سقوط عدداً من الشهداء من الجيش الوطني ، إثر غارة جوية لطيران تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية ، استهدفت مواقعهم في جبهة العلم غربي مدينة مأرب.

وقالت المصادر ، أن غارات التحالف ، نجم عنها استشهاد عدد من المقاتلين في صفوف الجيش الوطني عقب الهجوم الذي نفذته قوات الحوثي على ماهلية مساء امس الجمعة.

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