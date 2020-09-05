شكرا لمتابعة خبر عن اغتيالات تفتك بقيادات القوات التهامية وقوات طارق صالح المتهم الأول والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اغتال مسلحون مجهولون ، قيادياً بارزا في قوات المقاومة التهامية ، بعد ساعات من نجاة آخر من عملية مشابهة.

وذكرت مصادر عسكرية ، أن قائد الكتيبة الثانية (علي عسيلو) ، قتل برصاص مسلحين مجهولين في منطقة الساحل الغربي.

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وجاءت العملية بعد ساعات من نجاة ركن التوجيه في اللواء الثالث (إسماعيل مديبش) من محاولة اغتيال مماثلة.

وتعرضت قيادات في المقاومة التهامية لعمليات اغتيال ، ووجهت أصابع الاتهام فيها لقوات طارق عفاش.