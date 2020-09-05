شكرا لمتابعة خبر عن بالصورة : وقفة احتجاجية في مدينة تعز تنديدا بانهيار العملة وتدهور الأوضاع المعيشية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - انطلقت في مدينة تعز ، صباح اليوم السبت الموافق 5 سبتمبر 2020م ، مسيرة جماهيرية ، احتجاجية لانهيار العملة الوطنية وتدهور الأوضاع المعيشية.

ورفع المحتجون شعارات ترفض سياسة التجويع ، منددين بإيقاف عمل مؤسسات الدولة الاقتصادية وانهيار العملة الوطنية.

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واعتبر المتظاهرون انهيار العملة خنجر يقتلهم ببطء في ظل تدهور الأوضاع المعيشية بالمدينة.

وتشهد مدينة تعز ، ارتفاع جنوني بالاسعار ، نظراً لانهيار سعر صرف العمولات فيها .