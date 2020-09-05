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عدن - ياسمين التهامي - حكومة صنعاء تحددسعراً جديداً لدبة الغاز إبتداءً من اليوم !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ت الشركة اليمنية للغاز الخاضعة لسيطرة الحوثيين بصنعاء، رفع أسعار الغاز ابتداءً من اليوم ورفعت الشركة في تعميم صادر عنها مساء الخميس، سعر الإسطوانة 20 لتر من 4220 ريالاً إلى 4870 ريالاً. وأكدت أنها ستستأنف بيع مادة الغاز للسيارات والتوزيع على الطرمبات والمحطات المعتمدة ابتداءً من اليوم الجمعة.

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