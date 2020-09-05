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عدن - ياسمين التهامي - في مشهد مروع.. سيارة تدهس امرأتين امام حديقة الكمسري شمال عدن - فيديو

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ل ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي مساء اليوم الجمعة، فيديو يوثق لحظة تعرض امرأتين منقبتين للصدم والدهس من قبل سيارة مسرعة امام بوابة حديقة الكمسري شمال عدن. ووثقت كاميرات مراقبة لحظة الدهس، امام مرأى ومسمع المواطنين الذين كانوا يتواجدون بالقرب من منطقة الحادثة. وبينما يقول الناشطون ان الحادثة وقعت اليوم الجمعة، الا ان التاريخ الذي يظهر على فيديو كاميرات المراقبة يظهر ان الحادثة تمت في 30 اغسطس 2020، ولم تتأكد عدن تايم على الفور من مصادر رسمية حول توقيت وقوع الحادثة. ويظهر في الفيديو ان الجاني الذي دهس الامرأتين كان مسرعا ولم يقف بعد ما صدمهن، قبل ان يتجمهر المواطنين امام المجني عليهما. شاهد بالفيديو.. سيارة تدهس امرأتين امام حديقة الكمسري شمال عدن

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