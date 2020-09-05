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عدن - ياسمين التهامي - توكل كرمان على المليشيات تسليم المناطق المحررة للشرعية للحفاظ عليها من السقوط بيد الحوثي !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements رت الناشطة اليمنية الحائزة على جائزة نوبل للسلام توكل كرمان، أن تسيلم المناطق المحررة للحكومة الشرعية سيحميها من السقوط بقبضة الحوثيين. وقالت كرمان، في تدوينة على موقع فيسبوك، أن "الطريق لحماية مأرب وعدن وحضرموت وشبوة والمهرة وسقطرى وغيرها من المناطق التي قيل عنها محررة من السقوط بيد الحوثي (...) هو التسليم الكامل لهذه المناطق للشرعية وتسليم أسلحة المليشيات التي شكلها التحالف لها لتدير البلاد من العاصمة المؤقتة (عدن)، أو فإن الحوثي سيلتهم مؤقتا كل تلك المناطق وسيحتفظ بسيطرته على صنعاء". وأضافت "هذه المليشيات الفاشية وجدت لتتلاشى، هذا قدرها ومصيرها وسيطوي شعبنا انتفاشتها التي صُنِعت على عجل وعلى حين غفلة من التاريخ!".وهاجمت كرمان من أسمتها بـ "التكوينات الميليشاوية التي صنعها التحالف وغيرها من التكوينات الحزبية" ووصفتهم بـ"المغفلون". ومنذ أسابيع، تشهد محافظة مأرب معارك هي الأعنف منذُ اندلاع الحرب في البلاد اثر الهجمات التي تشنها جماعة الحوثي على المحافظة. لكن الجماعة تواجه مقاومة شرسة من قوات الجيش الوطني مسنود بالقبائل التي تمكنت من استعادة عدة مواقع وتكبيد الحوثيين خسائر بشرية كبيرة

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