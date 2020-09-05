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عدن - ياسمين التهامي - مقاتلات التحالف : تستهدف الجيش الوطني في جبهة العلم بمأرب وأنباء عن وقوع عدد من الشهداء والجرحى !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ت مصادر محلية بمحافظة مارب ، عن سقوط عدداً من الشهداء من الجيش الوطني ، إثر غارة جوية لطيران تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية ، استهدفت مواقعهم في جبهة العلم غربي مدينة مأرب. وقالت المصادر ، أن غارات التحالف ، نجم عنها استشهاد عدد من المقاتلين في صفوف الجيش الوطني عقب الهجوم الذي نفذته قوات الحوثي على ماهلية مساء امس الجمعة. وكانت قوات الحوثي ، شنت هجوم هو الأعنف متقدمة باتجاه مديرية ’’رحبه‘‘ بعد محاولة لأكثر من أسبوع من التقدم.

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