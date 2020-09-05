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عدن - ياسمين التهامي - قائد أمني بالشرعية ومرافقيه يصلون صنعاء ويعلنون الانضمام لجماعة الحوثي !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements قيادي في الحكومة الشرعية وعدد من مرافقيه الى مدينة صنعاء الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي واعلن انضمامه للجماعة. وأعلن القيادي في القوات الشرعية ومدير إدارة البحث الجنائي في محافظة الجوف المقدم محمد الصلاحي الانشقاق عن الشرعية و الانضمام لجماعة الحوثي. ووصل الصلاح مع عدد من مرافقيه الى صنعاء معلنا انضمامه للجماعة الموالية لطهران. ونشرت مواقع اخبارية تابعة لجماعة الحوثي صورا للصلاحي ومرافقيه اثناء استقبالهم من قبل قيادات في الجماعة في ميدان السبعين بمدينة صنعاء. وسبق وان وصلت قيادات عسكرية بجيش الشرعية الى صنعاء وأعلنت انضمامها لجماعة الحوثي مؤخرا.

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