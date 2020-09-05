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عدن - ياسمين التهامي - وفاة أكبر عريس في مصر تزوج في سن 103 سنوات.. شاهد كم أصبح عمره عند رحيله (فيديو)

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements الإعلامي معتز الدمرداش عن وفاة أحمد عابدين أكبر عريس سنا في تاريخ مصر وأكبر معمر في سوهاج عن عمر 113 عاما. وقال الدمرداش في أولى حلقاته بـ"90 دقيقة" المذاع على شاشة "المحور": إن "عابدين" توفي الأسبوع الماضي وهذا الخبر أحزنه كثيرًا خاصة وأنه استضاف هذا الرجل في حلقة تاريخية عام 2010 وهو في "شهر العسل". وأضاف معتز الدمرداش، أن له "ذكريات طيبة مع هذا العريس الرجل الصعيدي الشهم"، حيث استضافه ببرنامجه 90 دقيقة منذ 10 سنوات، وبالصدفة علم أنه توفي منذ أيام قليلة. وتابع الدمرداش: "ربنا يرحمه ويحسن إليه.. مات وعمره 113 بعد أن كان أكبر معمر في سوهاج وصعيد مصر وأكبر عريس في تاريخ مصر". وأضاف معتز الدمرداش: "الله يرحمك يا عم أحمد.. كان رجل زي الفل ودمه خفيف.. كان رجل متجاوب معي ولم يمانع في أي سؤال، وكنت مستمتع بوجودي مع هذه الحالة الفريدة". كما ذكر الدمرداش مشاهديه ببعض اللقطات التي جاءت في حواره مع "عابدين" حين طلب منه البطاقة الشخصية للتأكد من سنة، وأخرجها له على الهواء. المصدر: RT

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