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عدن - ياسمين التهامي - تعز| تفاصيل متسارعة وجديدة لـ«سقوط» أبرز المناطق عقب إرسال قوات عسكرية «ضخمة» إلى «مأرب».. وهذا مصير الأمن المركزي واللواء «35»

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements بت قوات الامن المركزي واللواء35 مدرع من بوابة مديرية المعافر جنوب تعز وسط البلاد. وقال مصدر عسكري ان اعداد غفيرة من قوات الشرطة العسكرية تمكنت من السيطرة على النشمة بتعز. وواصل قائلا تمكن الجيش الوطني والمقاومة من السيطرة على جبل المشاعر. ولفت بالقول وفرار جماعي في إتجاه العين للمتمردين حد وصف المصدر . وتابع هناك تعزيزات تتوافد من كل قرى الجبزيه دعما للجيش والشرطة العسكرية. واختتم بالقول انسحبت قوات الامن المركزي واللواء 35 من بوابة المعافر وسقوط النشمة بيد الشرطة العسكرية.

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