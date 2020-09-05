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عدن - ياسمين التهامي - السلطات السعودية تشن حملة اعتقالات جديدة تطال شخصيات رفيعة وبارزة (أسماء وصور)

قال حساب "معتقلي الرأي" إن السلطات السعودية شنّت خلال الفترة الماضية حملة اعتقالات جديدة، طالت مقرئا شهيرا وأستاذا جامعيا. وأوضح أن السلطات اعتقلت، في آب/ أغسطس الماضي، المقرئ الشهير عبدالله بصفر، وهو أستاذ مشارك بقسم الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة الملك عبد العزيز بجدة، والأمين العام سابقا للهيئة العالمية للكتاب والسنة. كما اعتقلت السلطات الأستاذ الجامعي سعود الفنيسان، عميد كلية الشريعة في جامعة الإمام بالرياض سابقا، وذلك في آذار/ مارس الماضي.

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