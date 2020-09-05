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عدن - ياسمين التهامي - السعودية أمل الأسمري تثير ضجة في مول بالرياض بسبب ملابسها .. شاهد ماذا حدث لها!؟
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جديد اب برس
ت شابة سعودية حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة، وذلك بعد منعها من دخول أحد المراكز التجارية في العاصمة الرياض، بسبب فستان كانت ترتديه صنفه رجال الأمن مخالفا. الشابة “أمل الأسمري” السعودية الجنسية والمشهورة عبر مواقع التواصل، دأبت على الخروج بمقاطع فيديو متنوعة المضمون، وبملابس تعتبر “جريئة” في المملكة، ظهرت في مقطع فيديو جديد تم تصويره في مول “الرياض بارك”، تقول فيه أنها تعرضت للطرد من قبل العاملين في المول، بسبب ارتداءها لفستان اعتبره حارس الأمن “مخالفاً”. وروت الشابة السعودية خلال حديثها بالمقطع، تفاصيل عديدة، من بينها رفضها مغادرة المكان، ومحاولة الدفاع عن ملابسها لكون فستانها طويلا إلى تحت ركبتها، ما يعني أنه غير مخالف للقوانين المحلية المتبعة التي تحدد ملابس النساء، على حد قولها. وانقسم المغردون حول المقطع بين مؤيد ومعارض لموقف الأسمري، حيث اعتبر بعضهم بأن في ملابسها خروج عن العادات والتقاليد السعودية، فيما رأى آخرون أنه موضوع يتعلق بحريتها الشخصية ولا يحق لإدارة المول طردها منه فيما قال مغرد حول المقطع: “ظهور فخذ الرجل بمقام ظهور شعر المرأة بجامع أن كليهما عورة يجب سترها لذا الآن يمنع الشاب من الشورت وهو أمر حسن والمتعين تمنع المرأة من كشف الشعر أيضاً ومن باب أولى هذا اللبس المشين المخل أما مساواة الرجل بالمرأة في اللبس ومنعه فهو سقوط أخلاقي لا ديانة فيه بل انحطاط أخلاقي”. ظهور فخذ الرجل بمقام ظهور شعر المرأة بجامع أن كليهما عورة يجب سترها لذا الآن يمنع الشاب من الشورت وهو أمر حسن والمتعين تمنع المرأة من كشف الشعر أيضاً ومن باب أولى هذا اللبس المشين المخل أما مساواة الرجل بالمرأة في اللبس ومنعه فهو سقوط أخلاقي لا ديانة فيه بل انحطاط أخلاقي…. — وادي غنيم (@yousef_m560) August 30, 2020ويعتبر خروج المرأة من دون عباءة وحجاب على الأقل في الماضي في السعودية، كفيلاً بتوقيفها وتحويلها للقضاء، إلا أن الأمور بدأت بالتغيّر، بعد تولي ولي العهد الحالي محمد ابن سلمان زمام الأمور في المملكة، وفتحه الباب على مصراعيه أمام الحداثة والتغيير والانفتاح المزعوم.
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