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عدن - ياسمين التهامي - قناة الجزيرة تكشف بـ (الاسم) عن الجهة المتورطة في قصف قوات الجيش اليمني.. شاهد من تكون؟

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements قناة الجزيرة الإخبارية عن امتلاك المجلس الانتقالي الجنوبي طائرات مسيرة ونقلت عن مصادر لم تسمها تأكيدها بسقوط " جرحى من الجيش اليمني بقصف يعتقد أنه لطائرات مسيرة تتبع مسلحي الإنتقالي المدعوم إماراتيا. وبتوجيهات رئيس المجلس " عيدروس الزبيدي " في حين لم يعلن المجلس ولاالمتحدق العسكري باسمه في تلك الجبهة عن أي علاقة للقوات الجنوبية بذلك القصف الجوي المزعوم حتى الساعة.

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