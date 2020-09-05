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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر التحالف يقصف مواقع للمليشيا في صرواح بمأرب والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 5 سبتمبر 2020
الخليج 365 ـ مأرب
شنت مقاتلات التحالف العربي، مساء اليوم السبت، 05/أيلول/2020، غارات على مواقع للحوثيين في مأرب.
وبحسب مصادر محلية فقد استهدف القصف مواقع للمليشيا في مناطق متفرقة من مديرية صرواح غربي المحافظة.
ولم تتوفر على الفور معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف
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