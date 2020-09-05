التحالف يقصف مواقع للمليشيا في صرواح بمأرب

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 5 سبتمبر 2020 الخليج 365 ـ مأرب شنت مقاتلات التحالف العربي، مساء اليوم السبت، 05/أيلول/2020، غارات على مواقع للحوثيين في مأرب.

Advertisements وبحسب مصادر محلية فقد استهدف القصف مواقع للمليشيا في مناطق متفرقة من مديرية صرواح غربي المحافظة. ولم تتوفر على الفور معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف

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