شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : أبناء القبائل الماربية ينسحبون من جبهات القتال وصنعاء تتقدم نحو مأرب "تفاصيل" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكدت مصادر محلية أن أبناء القبائل المقاتلين في صفوف مرتزقة العدوان انسحبوا اليوم من جبهات القتال .

وأكد المصدر أن الانسحابات جاءت بعد تقدم قوات الجيش واللجان الشعبية صوب مدينة مأرب والسيطرة على عدد من المديريات، بالإضافة إلى قصف طيران العدوان مناطقهم الآهلة بالسكان وسقوط قتلى وجرحى من أهاليهم..

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وتمكنت قوات الجيش واللجان الشعبية من استكمال السيطرة على مديرية ماهلية بالكامل وذلك بعد يوم من السيطرة على منطقة العمود مركز مديرية ماهلية.

وأضاف المصدر أن المعارك انتقلت الى مديرية رحبة المجاورة لمديرية ماهلية وسط تعاون أبناء اقبائل مع قوات الجيش واللجان الشعبية وتأييدهم لخيار الحسم العسكري وتحرير مارب من الغزاة والمرتزقة.

وقال مصدر عسكري بأن التقدم الميداني الذي حققته قوات الحوثيين يفتح الطريق لها للتقدم صوب مديرية رحبة، وذلك ما سيمكنها من قطع خطوط الإمداد الرئيسية للجيش الوطني والقادمة من مدينة مأرب إلى جبهات جنوب المحافظة.

وتشهد مديرية رحبه معارك عنيفة بين قوات الجيش واللجان الشعبية من جهة ومرتزقة العدوان من جهة شرق مثلث المشيريف الذي سيطرت عليها قوات الجيش واللجان مؤخرا بعد سيطرتها على جبهات قيفه التابعة لمحافظة البيضاء.

وشمالاً أفادت المصادر بأن الجيش واللجان الشعبية شنوا خلال الساعات الماضية هجوما عنيفا على منطقة قرن الغراب الواقعة ما بين جبل الصبايغ وجبل العلمين تمكنت بعدها من السيطرة عليها.

وكانت قد انسحبت يوم أمس كتائب من قوات تحالف العدوان مصطحبة معها آليات ومعدات ثقيلة متجهة من مدينة مأرب صوب منفذ الوديعة وهو ما سبب خيبات أمل وسط مرتزقة العدوان بخذلانهم من قبل تحالف العدوان .