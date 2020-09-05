وزارة الخارجية تُدين إعادة نشر صور مسيئة للرسول في مجلة شارلي ايبدو الفرنسية

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنغاء



أدانت وزارة الخارجية بأشد العبارات إعادة نشر صور مسيئة للرسول الأعظم محمد صلى الله عليه واله وسلم في مجلة شارلي ايبدو الفرنسية.

وأكدت الوزارة في بيان لها، أن هذا الفعل المشين يُعد تحدي سافر لمشاعر ملايين المسلمين حول العالم.. مشيرة إلى أن ازدراء الأديان والرموز الدينية يُشيع الكراهية والتطرف ويقوض كل القيم الإنسانية النبيلة وكل الجهود المبذولة في تعزيز قيم التسامح والتعايش بين شعوب العالم.

ولفت البيان إلى أن حرية التعبير وحرية الصحافة هي من الحريات الأساسية غير أنها ليست مطلقة ولا تعني بأي حال من الأحوال الفوضى ولا السقوط الأخلاقي وإنما هي مقيده باحترام الآخر في مشاعره ومعتقداته وعدم الإساءة للآخرين أو التطاول عليهم.

وأكد أن هذه الإساءة لن تنال من مكانة وعظمة الرسول بقدر ما ستنال وتحط من قدر ومكانة ليس فقط الجهات المسيئة أساءه مباشرة وإنما على نحو يشمل كل الجهات الداعمة والمشجعة لهكذا إساءات وكذلك كل من قد يلوذ بالصمت والسكوت إزاء مثل هذه التوجهات الإجرامية الساقطة والرخيصة.

ودعا البيان الدول الإسلامية للوقوف بحزم تجاه الإساءات المتكررة للإسلام والمقدسات الإسلامية، كما دعا المجتمع الدولي إلى مضاعفة الجهود للتصدي للتطرف ومثيري الفتن والكراهية، والمبادرة بسرعة اعتماد صك دولي ملزم يحرم ويجرم الإساءة للأديان والرموز والمقدسات الدينية.