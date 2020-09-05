شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الصليب الأحمر: 81 % من سكان اليمن يعيشون فقرا مدقعا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 5 سبتمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، السبت، أن 81 في المائة من سكان اليمن يعيشون في فقر مدقع.

Advertisements ولفتت اللجنة في تغريدة على تويتر ، إلى أنه في العالم كله 10% من السكان يعيشون في فقر مدقع فقط، بينما في اليمن 81% من السكان يعيشون في فقر مدقع". وأكدت المنظمة الدولية بأن اليمن في حاجة إلى حل سياسي عاجل لإنهاء الصراع.

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