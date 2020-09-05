شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزير الإعلام يعلق على تفجير المليشيا منازل مواطنين بالبيضاء والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال وزير الإعلام، معمر الإرياني، إن قيام مليشيا الحوثي المدعومة من ايران بتفجير ثلاثة من منازل المواطنين في قرية الزوب بمديرية القريشية محافظة البيضاء على طريقة تنظيمي #القاعدة و #داعش في نسف المنازل والمصالح الحكومية، تأكيد جديد على الاجرام وواحدية الاسلوب والطريقة والمنهج الذي تنهل منه هذه التنظيمات الارهابية.



ولفت إلى أن قيام مليشيا الحوثي الارهابية بتفجير منازل المواطنين في مناطق سيطرتها يندرج ضمن سياسة خلق الرعب والرهبة في نفوس عامة الناس واخضاعهم لسطوتها والانتقام من معارضيها، وهي عادة التنظيمات الارهابية #داعش و القاعدة في سائر المناطق التي سيطرت عليها

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