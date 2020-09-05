قتلى وجرحى في انفجارين بشبوة وتعز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 5 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

سقط عدد من المدنيين بين قتيل وجريح ، مساء السبت، جراء انفجارين منفصلين لعبوات ناسفة بمحافظتي شبوة وتعز، جنوب وشرق اليمن.



وقالت مصادر أمنية وفقا لـ"العين الإخبارية"، إن عبوة ناسفة انفجرت، في إحدى الطرقات بمديرية "بيحان" بشبوة، ما أسفر عن مقتل 4 مدنيين بينهم أطفال وإصابة 3 آخرين ، في حصيلة أولية.

وأشارت المصادر، إلى أن العبوة الناسفة كانت مزروعة بمنطقة "الكرّاع" الخاضعة لسيطرة حزب الإصلاح، وأن من بين المصابين سيدتين حالتهما خطيرة.

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وفي مدينة تعز، الخاضعة لسيطرة حزب الإصلاح، الذراع اليمنية لتنظيم الإخوان الإرهابي، أصيب 2 مدنيين جراء انفجار عبوة ناسفة، كانت تستهدف دورية عسكرية، وسط سوق شعبي.

ووفقا لمصدر أمني وشهود عيان وفقا لـ"العين الإخبارية"، فوقع الانفجار في مدخل سوق "القبّة" الشعبي، والذي شهد الأسبوع الماضي، انفجار مماثل استهدف دورية عسكرية وأودى بحياة جندي وإصابة 10 آخرين.

وتشهد مدينة تعز، سلسلة اضطرابات وانفجارات وأعمال نهب للأراضي، في ظل سيطرة حزب الإصلاح على القرار الأمني والعسكري فيها.

وأودت اشتباكات بين مجاميع مسلحة محسوبة على الإخوان، بحياة عدد من الأطفال، جراء تفجير معارك دامية في أوساط الأحياء المكتظة بالسكان.