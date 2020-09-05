المشتركة تسقط طائرتين مسيرتين في الدريهمي بالحديدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 5 سبتمبر 2020 الخليج 365 ـ متابعات تمكنت القوات المشتركة، اليوم السبت 5 سبتمبر 2020، من إسقاط طائرتين مسيرتين تابعة للمليشيات الحوثية جنوب الحديدة غربي اليمن.

وأفاد الإعلام العسكري للقوات المشتركة أنه تم رصد طائرتين مسيرتين في سماء مدينة الدريهمي وسرعان ماتم التعامل معهما وإسقاطهما. Advertisements وتابع أن إحدى الطائرتين استطلاعية فيما الأخرى كانت تحمل إمدادا لعناصر المليشيات المحاصرين داخل بعض أحياء مركز المديرية. وكانت القوات المشتركة اسقطت طائرة استطلاع حوثية منتصف الأسبوع الفائت في ذات المنطقة التي شهدت اسقاط عدد من طائرات مماثلة سيرتها المليشيات التابعة لإيران ضمن خروقاتها المتصاعدة لوقف إطلاق النار.

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