قصف صاروخي ومدفعي يستهدف تحركات حوثية في رازح بصعدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 5 سبتمبر 2020 الخليج 365 ـ صعدة قصفت القوات السعودية، اليوم السبت، 05/أيلول/2020، تحركات حوثية في محافظة صعدة شمالي اليمن.

Advertisements وقالت مصادر محلية إن تحركات للمليشيا في مناطق متفرقة من مديرية رازح الحدودية مع السعودية تعرضت لقصف صاروخي ومدفعي عنيف. ولم تتوفر على الفور معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف

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