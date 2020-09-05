غرق 4 فتيات من أسرة واحدة في سد بالضالع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 5 سبتمبر 2020

الخليج 365 ـ الضالع

قالت مصادر محلية إن محافظة الضالع، شهدت حادثة مؤلمة توفيت على إثرها أربع فتيات في مديرية جحاف من أسرة واحدة.



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وأكدت المصادر وفاة أربع فتيات غرقاً في أحد سدود منطقة العزلة بمديرية جحاف التابعة لمحافظة الضالع، لافتة إلى أن الأربع الفتيات من أسرة واحدة تعود لـ”أحمد عمر”.

وشهدت اليمن أمطارا وسيولا وفيضانات غزيرة، تسببت بمقتل الآلاف من اليمنيين وتدمير كامل للمنازل والممتلكات الخاصة والعامة.