شكرا لقرائتكم خبر عن فلكيون: اليمن على موعد مع حدث نادر والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وقال الفلكي "ابو ناصر البابكري" ان الحدث النادر لهذا العام في اليمن هو ازدياد عدد تدفق الموجات الشرقية الرطبة الى مناطق اليمن .

الى ذلك قال الفلكي اليمني، جميل الحاج، إن منطقة جنوب شرق البحر العربي تشهد اضطرابات جوية، متوقعاً أن تتقدم غرباً وتصل إلى وسط جنوب البحر العربي من اتجاه سقطرى..

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ومن المتوقع خلال ٧٢ ساعة القادمة دخول موجة رطبة الى بلادنا قادمة من بحر العرب تعتبر قوة هذه الموجة من خفيفة الى متوسطة ، لكن من المحتمل ان تسبب في هطول أمطار مابين متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق ، حيث تشير التوقعات ان يتركز الهطول المطري على مناطق متفرقة من غرب المهرة، حضرموت ،شبوة ، أبين، عدن ، لحج ،البيضاء ،مأرب وعلى بعض المرتفعات الغربية الممتده من صعدة شمالا حتى تعز والضالع مرورا على بعض الهضاب الداخلية .

وأوضح الفلكي الحاج في تدوينة على "فيسبوك" أن هذه الاضطرابات ستنحرف من اتجاه سقطرى ثم تعود شرقاً نحو سواحل الهند، ثم تتحرك شمالاً بمحاذاة ساحل الهند حتى تصل شمال شرق البحر العربي.

وأشار الحاج إلى أن هناك مسارين محتملين للاضطرابات، الأول أن تنحرف شمال شرق و تدخل الهند و باكستان، أو تنحرف شمال غرب و تدخل سلطنة عمان.. لافتاً إلى أن هذا المسار سيوصلها إلى اليمن، ما سيجلب الخير لليمن منتصف شهر سبتمبر/أيلول الجاري.

فيما أوضح "البابكري" ان اماكن مناطق الهطول قد تتغير مع التحديثات القادمة ، وقد تدخل مناطق جديدة في رقعة توزيع الهطول .

اما بالنسبة لتوقعات هطول الأمطار ليومنا هذا السبت فمن المتوقع بأذن الله تعالى نشوء بعض القطع الركامية الرعدية الماطرة على بعض المناطق الجنوبية الغربية من الهضبة الجنوبية لوادي حضرموت ، وبعض مرتفعات جنوب شبوة ، بشكل متفرق على بعض مرتفعات شرق ووسط أبين ، وشمال شرق لحج ، ومرتفعات شرق ووسط تعز وعلى بعض مرتفعات شرق الحديدة ومن المحتمل كذلك على بعض اجزاء من ريمه والمحويت وعمران .

وتشير التوقعات إلى أن اغلب المناطق ستشهد قطع ركامية صغيرة ومتفرقة قد تكون رعدية.