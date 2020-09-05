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صور الأقمار الصناعية تكشف تصنيع كوريا الشمالية لصاروخ باليستي سراَ

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عدن - ياسمين التهامي - كشفت صور أقمار صناعية إلتقطها مركز أبحاث أمريكي عن تجارب كوريا الشمالية لتصنيع صاروخ باليستي متوسط المدى يطلق من غواصة .

 

 

وأكدت أن حوض سينبو لبناء السفن في كوريا الشمالية به عدة سفن، منها سفين تشبه السفن التي استخدمت من قبل في منصة الاختبار القابلة للغطس .

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كما أكدت أن هناك تحضيرات تشبه تجربة صاروخ بوكوكسونج-3 الباليستي من منصة الإطلاق الغاطسة ، وهو صاروخ باليستي جديد.

 

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