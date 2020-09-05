شكرا لقرائتكم خبر عن صور الأقمار الصناعية تكشف تصنيع كوريا الشمالية لصاروخ باليستي سراَ والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - كشفت صور أقمار صناعية إلتقطها مركز أبحاث أمريكي عن تجارب كوريا الشمالية لتصنيع صاروخ باليستي متوسط المدى يطلق من غواصة .
وأكدت أن حوض سينبو لبناء السفن في كوريا الشمالية به عدة سفن، منها سفين تشبه السفن التي استخدمت من قبل في منصة الاختبار القابلة للغطس .
كما أكدت أن هناك تحضيرات تشبه تجربة صاروخ بوكوكسونج-3 الباليستي من منصة الإطلاق الغاطسة ، وهو صاروخ باليستي جديد.
كانت هذه تفاصيل خبر صور الأقمار الصناعية تكشف تصنيع كوريا الشمالية لصاروخ باليستي سراَ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على يمن تايم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.