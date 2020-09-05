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صنعاء - ياسمين الخيامي - عبد الملك الحوثي يباغت الجميع بخدعة ماكرة لا تخطر على البال

خدعت المليشيا الحوثية عدد من أبناء قتلاهم تحت اسم تأهيلهم لشغل مناصب هامة ليجرونهم إلى جبهات الموت من أجل الحاقهم بابائهم . وقالت مصادر محلية لـ"المشهد اليمني" اليوم السبت أن الحوثيين لجئوا إلى هذه الحيلة بعد تراجع مخزونهم البشري بعد مقتل عدد كبير من مقاتليهم خلال الأيام الماضية في إقليم سبأ والذي يشمل محافظات مارب و الجوف والبيضاء . ========================================================== جديد المحيط بر س قد يهمك ايضاً: عبد الملك الحوثي يباغت الجميع بخدعة ماكرة لا تخطر على البال السلطات السعودية تصدر 13 مليون تأشيرة وقرار جديد لاستقدام العمالة وتشغيلها تعرف على الدولة الخليجية الثرية التي اعلنت عجزها عن تسديد رواتب الموظفين إمام وخطيب الحرم المكي الشيخ عبد الرحمن السديس يباغت الجميع ويكشف عن رأيه في التطبيع مع اسرائيل أول عقاب إلهي مرعب يهز عرش حكام الامارات بعد التطبيع مع اسرائيل Advertisements عبد الملك الحوثي يطلق صرخات هستيرية لانقاذه من جحيم مأرب..وخبير الماني يفضح الحوثيين ويكشف حجم خسائرهم الكبيرة الجوازات السعودية توضح للمغتربين مصير أفراد عائلاتهم بعد نقل الكفالة والتسجيل في نظام ابشر السلطات السعودية تعاقب مغترب بالسجن وغرامة 60 ألف ريال سعودي والترحيل وعدم السماح بعودته للاراضي السعودية نهائيا مشروب طبيعي تناوله على الريق فينقي جسمك من السموم ويقوي جهاز المناعة، ويعالج 9 أمراض خطيرة

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وأكدت المصادر أن القتلى الحوثيين خلال الثلاثة الأشهر الماضية ارتفع بشكل مخيف وهو ما دفع المليشيا الحوثية بافتعال العديد من الحيل للتجنيد لصالحهم مستخدمة الكذب . هذا وكانت المليشيا الحوثية قد اختطفت العديد من الأطفال في مناطق سيطرتها واستقطاب المهمشين وذلك ليس العجز في صفوفها



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