شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مأرب.. وحدات من الجيش تصل ماهلية لاستعادة "العود" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قالت مصادر ميدانية إن وحدات عسكرية من الجيش الوطني (قوات حكومية) مسنودة بمقاتلين قبليين وصلت مديرية ماهلية بهدف استعادة منطقة "العمـود" مركز المديرية من قبضة مسلحي الحوثي.



وسيطرت مليشيا الحوثي، أمس، على منطقة العمود، وهي مركز ماهلية، بعد مواجهات عنيفة مع قوات الجيش أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من الطرفين.

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