التحالف يستهدف تجمعات حوثية بالبيضاء وسقوط قتلى وجرحى

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 5 سبتمبر 2020
الخليج 365 ـ البيضاء
شنت مقاتلات التحالف العربي، اليوم السبت، 05/أيلول/2020، غارات جوية على تجمعات حوثية في محافظة البيضاء وسط اليمن.
وقالت مصادر محلية إن تجمعات للمليشيا في مديرية ولد ربيع تعرضت لقصف جوي عنيف.
وأكدت سقوط قتلى وجرحى من المليشيا جراء القصف الجوي.
وكثف التحالف غاراته على مواقع وتجمعات الحوثيين في عدد من المحافظات اليمنية خلال الساعات القليلة الماضية
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