نائب رئيس الوزراء يشيد بجهود إدارة ميناء الوديعة البري

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 5 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أشاد نائب رئيس الوزراء في حكومة تصريف الاعمال الدكتور سالم الخنبشي ،بجهود إدارة ميناء الوديعة البري في تذليل وتسهيل العمل داخل الميناء في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.



واكد الخنبشي خلال لقائه ،اليوم، بإدارات الميناء ،على أهمية توظيف الإمكانيات المتاحة لصالح تطوير البنى التحتية..منوها الى ان الحكومة تولي اهتماماً كبيراً بالميناء والطاقم العامل فيه لتجاوز عدد من الصعوبات التي ستساعد في تعزيز نشاطه خلال الفترة القادمة.

ولفت الى توجه الحكومة لتفعيل مشروع المنطقة الحرة بالميناء الذي سيعمل على جذب وتشجيع الاستثمار للبلاد ورفد الاقتصاد الوطني و تشغيل أيدي عاملة والتي ستساهم في تخفيف نسبة البطالة .

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وناقش نائب رئيس الوزراء مع إدارة الميناء عدد من القضايا واحتياجات الميناء وتعزيز خدماته وتحسينها نحو الأفضل..مستمعاً من مدير عام الميناء مطلق الصيعري و مدراء الإدارات المدنية والعسكرية والأمنية فيه، الى هموم وتطلعات إدارة الميناء والسبل الممكنة للتطوير والتحسين نحو الأفضل.

كما تعرف الخنبشي من مدير عام الميناء ،الى شرح حول سير العمل بدوائر الميناء و تطلعات الادارة خلال الفترة القادمة في تحسين الأداء وتطوير المرافق لمواكبة الحركة النشطة في الميناء.

وتفقد الخنبشي ، محطة توليد الطاقة الكهربائية للميناء ومصلحة الهجرة والجوازات وتعرف فيها على سير العمل في انهاء معاملات المسافرين الواصلين ، كما تفقد المركز الصحي والمستشفى الميداني المقدم من الأشقاء بالمملكة العربية السعودية في إطار جهود مواجهة جائحة كورونا ودعمها للقطاع الصحي بالميناء..مطلعا على دور تلك المنشأت الصحية في فحص المسافرين الواصلين وكذا تقديمها الخدمات الطبية للمسافرين والطواقم العاملة بالميناء .

و تعرف نائب رئيس الوزراء ، على الإجراءات الاحترازية لجائحة كورونا بالتنسيق مع وزارة الصحة العامة والسكان و اللجنة العليا للطوارئ..مثمناً جهود العاملين بالميناء في المرحلة الراهنة التي تشهدها البلاد.