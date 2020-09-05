قتلى وجرحى حوثيون بقصف للتحالف في مأرب

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 5 سبتمبر 2020 الخليج 365 ـ مأرب قصفت مقاتلات التحالف العربي، اليوم السبت، 05/أيلول/2020، مواقع حوثية في محافظة مأرب شرقي اليمن.

Advertisements وقالت مصادر محلية إن مواقع للمليشيا في مديرية ماهلية بالمحافظة تعرضت لقصف جوي عنيف. وأكدت المصادر سقوط قتلى وجرحى من المليشيا جراء القصف الجوي. وتشهد المديرية، منذ أيام، مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية والمليشيا

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