التحالف العربي يدمر "مسيرة" حوثية مفخخة أطلقت باتجاه السعودية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 5 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، امس اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها مليشيا الحوثي باتجاه أراضي المملكة.



وقال المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، إن "قوات التحالف المشتركة تمكنت من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة بالأجواء اليمنية في اتجاه السعودية".

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وأضاف المالكي أن "المليشيا أطلقت الطائرة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بطريقة ممنهجة ومتعمدة".

وكانت قيادة القوات المشتركة للتحالف أكدت أنها أمام هذه الأعمال الإرهابية والتجاوزات اللاأخلاقية من المليشيا الحوثية الإرهابية ستستمر بتنفيذ الإجراءات الصارمة لردع هذه المليشيا الإرهابية، وبما يكفل حماية الأعيان المدنية والمدنيين.

ودأبت مليشيا الحوثي على محاولة توجيه مفخخاتها لمنطاق مأهولة بالسكان في السعودية، وسط تنديد دولي وإقليمي بممارسات الجماعة الموالية لإيران.