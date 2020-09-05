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إنفجار غرب إيران يتسبب في تسمم العشرات

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عدن - ياسمين التهامي - شهدت محافظة إيلام غرب إيران، مساء أمس الجمعة، إنفجار اسطوانات غاز، أسفر عن إصابة عدد كبير بحالات تسمم.

 

 

وأصيب 120 شخصاً بحالات تسمم نتيجة تسرب غاز الكلور، جراء الإنفجار.

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وتمكنت الجهات المعنية من منع انفجار بقية الاسطوانات التي كانت تٌنقل من تبريز إلى العراق.

 

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