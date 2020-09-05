شكرا لقرائتكم خبر عن إنفجار غرب إيران يتسبب في تسمم العشرات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شهدت محافظة إيلام غرب إيران، مساء أمس الجمعة، إنفجار اسطوانات غاز، أسفر عن إصابة عدد كبير بحالات تسمم. وأصيب 120 شخصاً بحالات تسمم نتيجة تسرب غاز الكلور، جراء الإنفجار. Advertisements وتمكنت الجهات المعنية من منع انفجار بقية الاسطوانات التي كانت تٌنقل من تبريز إلى العراق.

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