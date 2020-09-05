شكرا لقرائتكم خبر عن السودان يعلن حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - أعلنت الحكومة السودانية حالة الطوارئ العامة في البلاد لمدة ثلاثة أشهر بسبب السيول والفيضانات العارمة .
ووصل منسوب مياه الفيضانات في السودان خلال الأيام الماضية لمستويات ارتفاع قياسية تسببت في مقتل العشرات وتضرر أكثر من نصف مليون شخص وانهيار أكثر من 100 ألف منزل .
كما زحفت الفيضانات على بعض الأحياء في العاصمة الخرطوم؛ فيما وصلت مياه الفيضانات لطرق رئيسية في الخرطوم .
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