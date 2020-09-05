اخبار الخليج / اخبار اليمن

السودان يعلن حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن السودان يعلن حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت الحكومة السودانية حالة الطوارئ العامة في البلاد لمدة ثلاثة أشهر بسبب السيول والفيضانات العارمة .

 

 

Advertisements

ووصل منسوب مياه الفيضانات في السودان خلال الأيام الماضية لمستويات ارتفاع قياسية تسببت في مقتل العشرات وتضرر أكثر من نصف مليون شخص وانهيار أكثر من 100 ألف منزل .

 

كما زحفت الفيضانات على بعض الأحياء في العاصمة الخرطوم؛ فيما وصلت مياه الفيضانات لطرق رئيسية في الخرطوم .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السودان يعلن حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على يمن تايم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا