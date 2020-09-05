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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قصف حوثي عنيف على الفازة والجبلية جنوب الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 5 سبتمبر 2020
الحديدة - الخليج 365
شنت مليشيات الحوثي الإرهابية قصفًا مدفعيًّا عنيفًا على بلدتَي الفازة والجبلية التابعتين لمديرية التُّحيتا جنوب محافظة الحديدة بالساحل الغربي لليمن في إطار انتهاكاتها اليومية للهدنة الأممية لوقف إطلاق النار بالحديدة.
مصادر محلية أفادت أن المليشيات قصفت المنطقتين بقذائف عربات BMB، وبمدفعية الهاون الثقيل عيار 120 بصورة عنيفة.
وأوضحت المصادر ان عناصر المليشيات أطلقت النار من أسلحتها الرشاشة المتوسطة والخفيفة صوب منازل المواطنين بصورة هستيرية وأثارت الهلع في صفوف المدنيين.
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