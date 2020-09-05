قصف حوثي عنيف على الفازة والجبلية جنوب الحديدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 5 سبتمبر 2020 الحديدة - الخليج 365 شنت مليشيات الحوثي الإرهابية قصفًا مدفعيًّا عنيفًا على بلدتَي الفازة والجبلية التابعتين لمديرية التُّحيتا جنوب محافظة الحديدة بالساحل الغربي لليمن في إطار انتهاكاتها اليومية للهدنة الأممية لوقف إطلاق النار بالحديدة.

Advertisements مصادر محلية أفادت أن المليشيات قصفت المنطقتين بقذائف عربات BMB، وبمدفعية الهاون الثقيل عيار 120 بصورة عنيفة. وأوضحت المصادر ان عناصر المليشيات أطلقت النار من أسلحتها الرشاشة المتوسطة والخفيفة صوب منازل المواطنين بصورة هستيرية وأثارت الهلع في صفوف المدنيين.

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