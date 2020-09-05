اخبار الخليج / اخبار اليمن

"الخليج 365" ينشر أبرز عناوين الفترة الصباحية ليومنا السبت

0 نشر
اليمن العربي - علي كامل: 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر "الخليج 365" ينشر أبرز عناوين الفترة الصباحية ليومنا السبت والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 5 سبتمبر 2020

الخليج 365 - علي كامل:

ينشر "الخليج 365"، اليوم السبت 5 سبتمبر/ أيلول 2020، أبرز عناوين الأخبار للفترة الصباحية:

 

- تفكيك لغم أرضي من مخلَّفات مليشيات الحوثي شمال الدُّريهمي جنوب الحديدة

 

https://www.elyamnelaraby.com/499157

 

ناشطة سياسية تُجيب: ماذا عن خطة المجلس الانتقالي بعدن؟

 

https://www.elyamnelaraby.com/499153

 

 

ناشطة سياسية تتحدث حول آخر التطورات في اتفاق الرياض

 

https://www.elyamnelaraby.com/499148

 

 

حنان فضل لــ"الخليج 365": الحل الوحيد للأزمة اليمنية لا يمكن أن يتحقق إلا بهذا الأمر ( حوار)

 

https://www.elyamnelaraby.com/499146 

 

- محافظ مأرب يناقش آلية مواجهة كوارث التغيرات المناخية

 

Advertisements

https://www.elyamnelaraby.com/499143

 

 

الفريق بن عزيز يطّلع على انتصارات الجوف

 

https://www.elyamnelaraby.com/499142

 

الجوازات : لا جديد بخصوص منفذ الوديعة البري حتى الآن

 

https://www.elyamnelaraby.com/499139

 

 

 -  وزارة الأوقاف تنعي الشيخ سعيد محمد اليوسفي

 

https://www.elyamnelaraby.com/499135

 

الإرياني يحذر من استغلال الحوثيين للفقراء في حربهم

 

https://www.elyamnelaraby.com/499137

 

مأرب.. تشييع مهيب لجثمان الشيخ ربيش بن علي وهبان العليي

 

 

https://www.elyamnelaraby.com/499136

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "الخليج 365" ينشر أبرز عناوين الفترة الصباحية ليومنا السبت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا