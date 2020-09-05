"الخليج 365" ينشر أبرز عناوين الفترة الصباحية ليومنا السبت

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 5 سبتمبر 2020 الخليج 365 - علي كامل: ينشر "الخليج 365"، اليوم السبت 5 سبتمبر/ أيلول 2020، أبرز عناوين الأخبار للفترة الصباحية:

- تفكيك لغم أرضي من مخلَّفات مليشيات الحوثي شمال الدُّريهمي جنوب الحديدة https://www.elyamnelaraby.com/499157 - ناشطة سياسية تُجيب: ماذا عن خطة المجلس الانتقالي بعدن؟ https://www.elyamnelaraby.com/499153 - ناشطة سياسية تتحدث حول آخر التطورات في اتفاق الرياض https://www.elyamnelaraby.com/499148 - حنان فضل لــ"الخليج 365": الحل الوحيد للأزمة اليمنية لا يمكن أن يتحقق إلا بهذا الأمر ( حوار) https://www.elyamnelaraby.com/499146 - محافظ مأرب يناقش آلية مواجهة كوارث التغيرات المناخية Advertisements https://www.elyamnelaraby.com/499143 - الفريق بن عزيز يطّلع على انتصارات الجوف https://www.elyamnelaraby.com/499142 - الجوازات السعودية: لا جديد بخصوص منفذ الوديعة البري حتى الآن https://www.elyamnelaraby.com/499139 - وزارة الأوقاف تنعي الشيخ سعيد محمد اليوسفي https://www.elyamnelaraby.com/499135 - الإرياني يحذر من استغلال الحوثيين للفقراء في حربهم https://www.elyamnelaraby.com/499137 - مأرب.. تشييع مهيب لجثمان الشيخ ربيش بن علي وهبان العليي https://www.elyamnelaraby.com/499136

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