شكرا لقرائتكم خبر عن دولة البحرين تعلن عن قرار جديد بشأن دول الخليج والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت مملكة البحرين الجمعة عن قرار جديد بشأن مواطني مجلس التعاون الخليجي في ظل أزمة كورونا.

وقالت هيئة إدارة مطارات البحرين إن المملكة ستسمح بدخول مواطني مجلس التعاون الخليجي وحاملي التأشيرات الإلكترونية والمؤهلين للحصول على تأشيرات عند الوصول اعتبارا من اليوم الجمعة.

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وأضافت في بيان على "تويتر" إن القادمين سيخضعون لمسحة للكشف عن كورونا على نفقتهم، وسيتعين على المسافرين أن يعزلوا أنفسهم حتى تظهر نتائج الفحوص.

وجاء هذا القرار إثر تشاور فريق العمل الوطني لمكافحة فيروس كورونا على مراجعة إجراءات الحد من تفشي العدوى.

وكانت البحرين قد أغلقت في مارس الماضي كافة المحال التجارية في خطوة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، كما قامت بتعليق الرحلات الجوية، وأغلقت الحدود.