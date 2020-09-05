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تفكيك لغم أرضي من مخلَّفات مليشيات الحوثي شمال الدُّريهمي جنوب الحديدة

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الحديدة - اليمن العربي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 5 سبتمبر 2020

تفكيك لغم أرضي من مخلَّفات مليشيات الحوثي شمال الدُّريهمي جنوب الحديدة

الحديدة - الخليج 365

تمكن فريق هندسي تابع للقوات المشتركة من تفكيك لغمًا أرضيًا من مخلفات ما زرعته مليشيات الحوثي شمال مديرية الدُّريهمي بمحافظة الحديدة.

 

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وأفاد مصدر في القوات المشتركة أن مواطنًا أبلغ عن لغم أرضي عثر عليه في مزرعته الواقعة بمجرى السيول في قرية وادي العقوم شمال الدُّريهمي، وعقب تلقي البلاغ تحرك في هندسي إلى المكان وباشر في تأمين المنطقة وتفكيك اللغم بنجاح.

 

 الجدير بالذكر أن القوات المشتركة فككت آلاف الألغام مختلفة الأحجام والأشكال التي زرعتها مليشيات الحوثي وكانت تهدد حياة المواطنين على امتداد مدن وأرياف الساحل الغربي.

 

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