ناشطة سياسية تُجيب: ماذا عن خطة المجلس الانتقالي بعدن؟

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كشفت الناشطة السياسية حنان فضل عن خطة المجلس الانتقالي بعدن



خطة المجلس الانتقالي بعدن ليست مجرد خطة عادية، بل هو هدف يسعى المجلس الانتقالي الجنوبي بتحققه وهو إستعادة دولته وثرواته وتحقيق السلام وليس العداوة كما تدعي بعض الوسائل الاعلامية التابعة للاخونج،ولا شك منذ تأسيس المجلس الانتقالي الجنوبي كانت خطوة صحيحة لنصرة القضية الجنوبية و إخراجها دولياً واقيمياً ومحلياً بعد حالة العبث فيها وتعدد المكونات واختراقها وخلق خلافات داخلها ولكن بسبب الإرادة الشعبية التي فوضت الإنتقالي الجنوبي وجعله كيان جنوبي يمثل القضية دولياً وليس على مستوى داخلي فقط جعلته محط أنظار العدو الذي يسعى ومازال الى الآن يسعى الى زعزعة الثقة بالمجلس الانتقالي الجنوبي بقيادة اللواء عيدروس قاسم الزُبيدي وقياداته،و ها هو المجلس الإنتقالي يسير على الخطة المرسومة الهادفة التي وعدها مسبقاً لشعبه وحتى إن تغيرات اشكال الخطة ولكن مضمونها يبقى نفسه وهو استعادة الدولة الجنوبية.

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